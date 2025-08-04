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Власть

Кыргызстан привлек $58 миллионов на ЛЭП и подстанции в Караколе и Тамге

Президент Садыр Жапаров подписал закон о ратификации кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Исламским банком развития (ИБР) по проекту строительства линий электропередачи и подстанций в Тамге и Караколе.

Соглашение подписали 22 апреля 2025 года в Вашингтоне. В рамках проекта Кыргызстан получит $58,25 миллиона льготного кредита от ИБР. Общая стоимость строительства — $60,25 миллиона, из которых $2 миллиона обеспечит кыргызская сторона — за счет налогов, сборов, землеотвода и подготовительной документации.

Проект предусматривает строительство двух подстанций — «Каракол» (220/110/10 киловольт) и «Тамга» (220/110/24 киловольта), возведение линии электропередачи «Тамга — Каракол» напряжением 220 киловатт и протяженностью около 90 километров.

По данным правительства, реализация проекта позволит устранить перегрузки в юго-восточной части Иссык-Кульской области, повысит надежность и качество электроснабжения, обеспечит подключение новых объектов, включая стратегический для региона туристический проект «Три вершины».

Кредит предоставлен на 25 лет, включая семилетний льготный период, с процентной ставкой до 1,5 процента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338428/
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