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Власть

Обязанность курсантов возместить расходы за отказ от службы прописали в законе

Президент подписал внесение изменений в закон «Об органах национальной безопасности КР».

Поправки регламентируют порядок службы курсантов. Теперь курсанты военных учебных заведений или их законные представители обязаны возместить государству бюджетные средства, затраченные на обучение, в следующих случаях:

  • отчисление за неуспеваемость, недисциплинированность или осуждение;
  • отказ проходить военную службу во время обучения либо после окончания учебного заведения.

Кабмину поручено в двухмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с новым законом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338333/
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