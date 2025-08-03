Обязанность курсантов возместить расходы за отказ от службы прописали в законе

Президент подписал внесение изменений в закон «Об органах национальной безопасности КР».

Поправки регламентируют порядок службы курсантов. Теперь курсанты военных учебных заведений или их законные представители обязаны возместить государству бюджетные средства, затраченные на обучение, в следующих случаях:

отчисление за неуспеваемость, недисциплинированность или осуждение;

отказ проходить военную службу во время обучения либо после окончания учебного заведения.

Кабмину поручено в двухмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с новым законом.