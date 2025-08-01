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Власть
Сюжет: Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан

Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан: что уже сделано

Полномочный представитель президента в Джалал-Абадской области Тилек Текебаев ознакомился с ходом строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан и международного аэропорта «Джалал-Абад». Об этом сообщается на странице представительства главы государства в Джалал-Абаде в Facebook.

Глава области Тилек Текебаев провел встречи с представителями местной власти и руководством китайских строительных компаний. Он осмотрел строительные работы в районах Эшме и Тош-Кутчу, а также в селах Чангет-Сай и Калма-Кырчын Барпынского и Кок-Артского айыл аймаков Сузакского района.

Кроме того, полпред посетил место стройки аэропорта, возводимого на территории площадью более 380 гектаров.

Напомним, 6 июня этого года между Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном подписано соглашение о содействии реализации железнодорожного проекта, а также решен вопрос финансирования. Жогорку Кенеш ратифицировал соглашение 19 июня, а президент Садыр Жапаров подписал его 27 июня.

Строительство дороги началось в октябре 2024-го.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338192/
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