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Власть

Кыргызстан присоединился к Конвенции о помощи в случае ядерной аварии

Принят Закон о присоединении Кыргызской Республики к Конвенции о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации. Документ подписал президент Садыр Жапаров.

Конвенция, к которой присоединился Кыргызстан, принята 26 сентября 1986 года в Вене после Чернобыльской катастрофы и регулирует международное сотрудничество по оказанию быстрой и эффективной помощи государствам в случае радиационных чрезвычайных ситуаций.

Согласно закону, Министерство иностранных дел КР должно направить грамоту о присоединении депозитарию — генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Документ вступит в силу через 15 дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338171/
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