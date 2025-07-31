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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Против России ввели около 30 тысяч санкций — Дмитрий Медведев

Фото GLOBAL LOOK PRESS. Дмитрий Медведев

Против России ввели уже около 30 тысяч «незаконных и неправомерных санкций». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС .

Он отметил, что ограничения ввели не в рамках международного права, а в одностороннем порядке. «Очевидно, что такая политика ведет к дисбалансу всей системы мировой торговли», — подчеркнул заместитель председателя Совбеза РФ.

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Кроме того, Дмитрий Медведев назвал актуальным противодействие современным неоколониальным практикам в мире. Он уличил страны Запада в организации протестов и вмешательстве в избирательные процессы других государств.

Ранее Дмитрий Медведев призвал реагировать на санкционные ограничения со стороны США и Европейского союза. Он заявил о необходимости ежедневно пытаться нанести максимальный вред странам, желающим ввести ограничительные меры в отношении России.

Санкции против РФ страны Запада и их союзники начали активно вводить после аннексии Крыма в 2014 году. После начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года количество ограничительных мер против России увеличилось кратно. Они затрагивают практически все сферы политики и экономики.

Ссылка: https://24.kg/vlast/338141/
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