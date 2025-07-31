Нотариальные действия по отчуждению движимого имущества стали дистанционными

Нотариальные действия, связанные с отчуждением движимого имущества, теперь можно совершать дистанционно, что упрощает процедуру и ускоряет процесс оказания услуг. Об этом говорится в подписанных президентом изменениях в Закон «О нотариате».

Кроме того, в документе появилось понятие «нотариальный акт» как законного и достоверного подтверждения прав, обязанностей, удостоверенных или засвидетельствованных нотариусом бесспорных фактов и обстоятельств, имеющих юридическое значение.

Законом повышается требование к стажу работы по юридической специальности от одного года до трех лет, а срок прохождения стажировки увеличивается с трех месяцев до года.

Предусмотрено, что лица, проработавшие в качестве государственного нотариуса не менее двух лет, получают лицензию без сдачи квалификационного экзамена.

Документом установлено, что согласие является одним из нотариальных действий.