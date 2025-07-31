Кыргызстанцы получили возможность устанавливать самозапрет на получение кредитов

Президент Кыргызстана подписал поправки в некоторые законодательные акты по вопросам обмена кредитной информацией и установления самозапрета на заключение кредитной сделки. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Целью закона являются повышение уровня защищенности граждан от финансового мошенничества, связанного с оформлением кредитов без их ведома, и устранение законодательных коллизий, касающихся обмена кредитной информацией между кредитными бюро и финансовыми организациями.

Самозапрет — это добровольный отказ гражданина от возможности оформления договоров потребительского кредита или займа.

Принятым законом внесли изменения в:

1. Закон «Об обмене кредитной информацией»:

— дополняется нормой о том, что кредитные организации обязаны запрашивать информацию в кредитных бюро о наличии самозапрета на заключение кредитной сделки и отказывать в ее заключении с субъектом кредитной информации — физическим лицом — в случае наличия действующего самозапрета;

— дополняется нормой о том, что установление самозапрета и его снятие осуществляются субъектом кредитной информации — физическим лицом — безвозмездно самостоятельно посредством государственного портала электронных услуг. Информация о самозапрете на заключение кредитных сделок направляется в кредитные бюро по выбору субъекта кредитной информации, установившего самозапрет.

2. Статья 10 Закона «О банках и банковской деятельности» дополняется частью 21 о том, что:

— лица, предоставляющие банковские услуги, обязаны:

запросить в существующих кредитных бюро информацию о наличии сведений об установлении клиентом запрета на заключение с ним кредитного договора;

отказать в заключении кредитного договора при наличии действующего самозапрета на заключение кредитного договора, установленного клиентом;

— кредитные договоры, заключенные лицами, предоставляющими банковские услуги, с клиентами без соблюдения вышеуказанных требований являются ничтожными.