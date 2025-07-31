Участки в аэропортах и на рынках: как ЦИК готовится к выборам

Поправки внесенные в конституционный Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» полностью меняют систему выборов.

О том, как проходит реализация документа, какие новшества ждут избирателей и какие результаты ожидаются, 24.kg рассказал председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Тынчтык Шайназаров.

Фото ЦИК КР. Председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров

Новая избирательная карта

— Президент подписал новый закон о выборах, который меняет избирательную систему — выборы будут проходить в 30 округах. При этом в стране насчитывается 40 районов. У многих уже возникают вопросы, они не знают, к какому округу их отнесут. Расскажите, как будут определяться округа, началась ли уже работа в этом направлении?

— Беспокойство избирателей можно понять, но создание 30 округов предусмотрено законом. Основной критерий при их формировании — примерно равное число избирателей в каждом. На 1 июля в Кыргызстане насчитывается 4 миллиона 230 тысяч избирателей. Если разделить это число на 30, то в одном округе будет около 141 тысячи человек.

У нас есть районы с очень высокой плотностью населения и, наоборот, с низкой. Поэтому некоторые районы придется объединять. Закон допускает отклонение в плюс-минус 20 процентов, чтобы не было таких ситуаций, когда одно село относится к одному округу, а соседнее — к другому. В таких случаях, конечно, будет недовольство. Мы стараемся не делить один район на разные округа, а если это невозможно, то хотя бы не делить айыльные аймаки.

Что касается конкретных границ, то они будут определены и утверждены в течение семи дней после того, как глава государства подпишет указ о назначении выборов. Предварительное видение у нас уже есть, и мы можем заверить, что округа будут формироваться на основе территориальной целостности и соседства. Ситуации, когда район из одной области объединят с районом из другой области, исключены. Все будет справедливо и удобно для граждан.

— А что с технической подготовкой? Будут ли применяться новое оборудование, новое программное обеспечение?

— Конечно, грядущие выборы — это совершенно новая система. И оборудование нужно приводить в соответствие с этими критериями. Сейчас наши специалисты круглосуточно работают над новым программным обеспечением.

Также мы проводим капитальный ремонт всех автоматически считывающих урн (АСУ) и проверяем оборудование для идентификации.

Кроме этого, необходимо дополнительно закупить устройства идентификации с принтером, сейчас у нас 5 тысяч 800 штук. Эти устройства сами печатают бюллетень.

Раньше мы заказывали бюллетени на каждого избирателя, тратили 25-26 миллионов сомов на их печать. Эти бюллетени нужно было охранять, затем под охраной доставлять на участки.

Представьте, сколько человек привлекали к этому процессу, сколько денег тратили. А если явка составляла всего 20 процентов, то потом уничтожали 80 процентов неиспользованных бюллетеней. Теперь мы закупаем только бумагу и картриджи, бюллетени печатают после идентификации избирателя, то есть не остается неиспользованных бюллетеней. Это все значительно экономит бюджетные средства, время, человеческие ресурсы.

Для обеспечения стабильной работы дистанционного голосования нам нужно дополнительно закупить около 1 тысячи 200 устройств идентификации с принтером и мощные модемы для быстрой и безопасной передачи данных. На это потребуется около 200 миллионов сомов.

Голосование без границ

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о дистанционном голосовании.

— Дистанционное голосование означает, что гражданин Кыргызстана, где бы он ни находился, сможет прийти на ближайший избирательный участок и проголосовать. Его голос будет автоматически засчитан в том округе, где он прописан.

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Если говорить о наших гражданах за рубежом, то раньше у них были определенные сложности. Они должны были встать на консульский учет, потом проверяли себя в списках избирателей, затем приходили на голосование именно туда, где они состоят на учете. Сейчас же они с загранпаспортом, ID-картой, или приложением «Тундук» без предварительного согласования, без постановки на учет просто приходят на любой участок в день выборов и голосуют.

Это касается и тех, кто находится внутри страны, но вдали от места прописки. Например, если человек прописан в одном городе, а живет и работает в другом. Может, он раньше не голосовал, потому что сделать это можно было по месту жительства, а ехать туда далеко. Кто-то искал заранее участок в районе проживания, подавал заявление и голосовал, но кто-то считал схему сложной и вообще не принимал участия в выборах. Теперь же избиратель может зайти на любой участок в месте, где он живет, и отдать свой голос за кандидата по своему округу без предварительного заявления.

— Будут ли тогда открываться новые участки? Например, кыргызстанцы за границей голосуют же только на участках внутри посольств...

— Да, мы планируем открывать новые участки за рубежом, чтобы могли голосовать не только в здании посольства. По закону МИД может по договоренности с органами местной власти открыть участки. Если иностранное государство готово выделить площадку, то мы откроем участок без проблем, хоть на рынке, хоть в торговом центре.

Мы хотим открыть новые участки внутри страны в местах массового скопления людей. Например, в аэропортах «Манас» и «Ош», как в зонах вылета, так и прилета. Представьте, у человека есть час до вылета — он может спокойно проголосовать. Или человек прилетает в день выборов и не успевает доехать до своего участка — он голосует прямо в аэропорту.

На крупных рынках — «Дордой», «Кара-Суу», «Орто-Сай». Люди, которые работают там с раннего утра, смогут проголосовать на месте.

Также планируем организовывать участки прямо в войсковых частях, чтобы солдаты и их семьи, которые съехались из всей республики, могли реализовать свое избирательное право на месте. Сейчас же военнообязанных собирают, всех вместе везут на автобусах на участок, потом назад привозят.

Думаю, мы откроем минимум 100 новых участков по стране и за рубежом. Сейчас у нас 2 тысячи 437 участков по Кыргызстану и 59 — за границей.

Необходимость открытия новых участков заключается не только в введении дистанционного голосования. Из года в год число избирателей у нас растет. На один участок должно приходиться около 3 тысяч человек. Уже сейчас на некоторых участках число избирателей превышает эту норму, появились участки, где более 4 тысяч человек. Естественно, мы должны открывать новые участки.

Самая большая проблема

— Ожидается ли повышение явки в результате введения дистанционного голосования и увеличения количества участков?

— Явка должна вырасти.

Наша самая большая проблема — это явка. Тынчтык Шайназаров

Представьте, что в одном округе голосовать приходит всего 20 процентов, а 80 не приходит. Возникает естественный вопрос: человек, который получил депутатский мандат, действительно представляет интересы всего населения этого округа или всего лишь части из 20 процентов, пришедших на выборы? Это, конечно же, больше моральная сторона. Но явку нужно повышать.

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Многие государства вводят санкции на законодательном уровне, штрафуют за неучастие в голосовании. Я считаю, что мы так не можем сделать. Единственный путь — проведение информационно-разъяснительных работ с целью призывать граждан голосовать.

Также одним из методов повышения явки мы видим дистанционное голосование и открытие новых участков.

— Вместе с дистанционным голосованием часто говорили и об электронном. Что сейчас с этой инициативой?

— Технически мы готовы провести электронное голосование. Никаких проблем нет в плане организации процесса. Но мы видим один риск — это подкуп. Например, кандидат соберет в ресторане 100-200 человек, каким-то образом их заинтересует и потребует, чтобы при нем они через телефон проголосовали за него. Это подкуп? Подкуп. Как мы это проконтролируем?

Я считаю, что мы должны прийти к электронному голосованию. Но к этому должно быть готово и наше общество. Люди должны переосмыслить значимость выборов, прийти к тому, что нельзя продавать свой голос. Когда мы придем к высокой политической культуре, мы сможем внедрить и электронное голосование.

Будут ли досрочные выборы?

— Если выборы проходили бы условно в ближайшее воскресенье, готова ли к этому ЦИК?

— Прямо сейчас — нет. Закон подписан только в июне, и нам нужно время на закупку и настройку дополнительного оборудования, тестирование программного обеспечения. Процедуры госзакупок и тендеры тоже занимают время. У нас очень много положений, в которые нужно внести изменения в соответствии с новым законом. Кроме этого, необходимо проводить работы с избирателями, разъяснять новые нормы. В общем, работы много. Но мы работаем в усиленном режиме, чтобы быть готовыми в любой момент.

— И последний вопрос, который волнует многих: ходят слухи о возможных досрочных выборах. Будут ли они?

— Я этого не могу сказать, я не знаю. По плану выборы должны пройти в ноябре 2026 года.