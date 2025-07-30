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Власть

Спикер парламента: Объем торговли между КР и Кореей достиг рекордного уровня

Сегодня, 30 июля, торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу принял делегацию Национальной Ассамблеи Республики Корея во главе с Хан Чжон Э. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По ее данным,  в ходе встречи обсуждены вопросы углубления политико-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Кореей, а также уделено внимание укреплению межпарламентских связей.

Торага отметил, что Республика Корея является одним из ключевых партнеров Кыргызстана в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнув, что за последние годы сотрудничество между двумя странами активно развивается.

 Особо был отмечен динамичный характер отношений в сфере межпарламентского взаимодействия, где регулярно организуются совместные мероприятия.

И в качестве примера торага привел начавшееся сегодня в Бишкеке очередное заседание Азиатского межпарламентского консультативного совета по водным ресурсам.

«Уверен, что мероприятие пройдет на высоком уровне, а по итогам встречи будут определены новые направления сотрудничества в азиатском регионе. Мы должны развивать данную платформу и вывести кыргызско-корейское партнерство на новый уровень. Ведь в рамках межпарламентского диалога мы можем обсуждать перспективные инициативы по сохранению водных ресурсов и эффективно их реализовывать», — сказал Нурланбек Тургунбек уулу.

 Он также подчеркнул, что двусторонние визиты способствуют укреплению взаимодействия, и отметил успешное проведение встреч в формате «Центральная Азия + Корея».

Кроме того, Нурланбек Тургунбек уулу отметил, что объемы двусторонней торговли между государствами в последние годы достигли рекордного уровня, и подчеркнул важность дальнейшего наращивания этого потенциала.

«Мы заинтересованы в реализации совместных проектов в таких отраслях, как инфраструктура, транспорт, промышленность, цифровизация, горнодобыча и текстиль. В этих направлениях у нас есть большие возможности. В этой связи важно, чтобы кыргызско-корейская межправительственная комиссия вела активную и системную работу», — добавил торага.

ЖК КР
Фото ЖК КР. Рабочая встреча

В свою очередь Хан Чжон Э остановился на актуальных вопросах кыргызско-корейского партнерства, уделив внимание текущим совместным инициативам. Он также выразил благодарность кыргызской стороне за оказанное содействие в организации мероприятий, направленных на защиту водных ресурсов и реагирование на климатические изменения.

«Кыргызстан — один из наших ключевых партнеров в регионе. У нас имеются широкие возможности для укрепления сотрудничества. Помимо экологической повестки мы заинтересованы в активной работе в экономической сфере», — заключил Хан Чжон Э.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337956/
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