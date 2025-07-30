Полемика вокруг нового памятника Манасу: Дайырбек Орунбеков тоже высказался

Пользователи социальных сетей продолжают спорить на тему установки нового памятника Манасу в центре Бишкека. Руководитель отдела информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков тоже решил поучаствовать в дискуссии, опубликовав свое мнение в Facebook.

Фото со страницы Дайырбека Орунбекова в Facebook

По его словам, каждый из нас представляет свой образ легендарного героя, мы представляем Манаса по-своему в зависимости от личных ощущений, мировоззрения и уровня сознания.

«Это означает, что Манас — великая сила, живущая в духовном сознании и сердце каждого кыргыза в различных формах. Его образ невозможно полностью передать. Облик Манаса бесконечен в нашем воображении, поэтому никто не может точно его описать.

Читайте по теме Манас снова на центральной площади Ала-Тоо. Как он выглядит и что изменилось

Думаю, даже те, кто сейчас говорит, что «Манас уже не тот», представляют его себе в своем воображении как в бесконечном, великом образе. Памятник — всего лишь символ. Это предмет, напоминающий нам о Манасе, но не сам Манас», — написал Дайырбек Орунбеков.

Он считает, что обсуждение темы в любом случае хорошо, обсуждают даже дети, значит, они неравнодушны к великому наследию и стремятся постичь его величие.

«Верно сказано: Манас — не в памятнике, а в сердце каждого кыргыза», — резюмировал автор поста.