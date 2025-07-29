21:42
USD 87.32
EUR 101.06
RUB 1.08
Власть

В кабмине обсудили систему здравоохранения. Вновь поднят вопрос зарплаты медиков

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел очередное заседание, где особое внимание было уделено вопросам в области здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев и руководители подведомственных учреждений выступили с докладами о текущем состоянии профильной системы, существующих проблемах и путях их решения, а также достижениях.

Согласно представленным данным, в числе наиболее серьезных проблем названы: дефицит врачей, низкий уровень обеспеченности медицинскими кадрами, низкие зарплаты, необходимость капремонта зданий ряда медучреждений, а также нехватка оборудования.

Со ссылкой на данные Национального статистического комитета министр Эркин Чечейбаев сообщил, что в 2024 году уровень смертности населения повысился на 2,3 процента по сравнению с 2023 годом. Как и прежде, основными причинами смертности остаются: на первом месте — заболевания системы кровообращения, на втором — опухоли, на третьем — травмы и отравления, и на четвертом — заболевания органов дыхания.

Также отмечено, что среди стран-участниц СНГ, Кыргызстан занимает наименьшую позицию по обеспеченности населения врачами. Главной причиной дефицита медицинских кадров названы низкие зарплаты.

В течение двух лет Минздрав намерен осуществить следующие меры: реализация программ «Здоровый город, сельский округ, село» с целью внедрения культуры укрепления здоровья и здорового образа жизни среди населения; создание соответствующей системы оплаты труда для врачей, разработки и реализации системных мероприятий по устранению коррупционных рисков; принятие новой концепции по подготовке медицинских кадров и развитию медицинской науки; запуск новой концепции «Кыргызстан — родина медицинской реабилитации», а также реформирование и оптимизация деятельности ГП «Кыргызфармация» для обеспечения его эффективной работы.

Члены кабмина утвердили протокол, направленный на улучшение качества и доступности медицинских услуг, повышение доверия населения к системе здравоохранения и устранение недостатков.

В соответствии с протоколом поставлены следующие задачи: провести необходимые расчеты по повышению зарплаты медработников; внести предложения по решению вопроса кадрового дефицита; усилить контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделенных на закупку лекарств, оборудования и капитальный ремонт объектов; ужесточить лицензионные требования к частным медицинским организациям и усилить ответственность врачей, работающих в частных структурах.

Адылбек Касымалиев заявил, что по итогам первого полугодия номинальный ВВП составил 711,2 миллиарда сомов, отметив, что экономика страны движется с удвоенной скоростью роста. С таким же темпом, по его словам, ведется работа и в сфере здравоохранения.

«В этом году в системе здравоохранения идет строительство 32 крупных объектов, на которые направлено более 8,6 миллиарда сомов. В 2021 году бюджет здравоохранения составлял 26 миллиарда сомов, а на 2025 год мы предусмотрели и уже используем 49 миллиардов сомов. Только на процедуры гемодиализа ежегодно расходуется более 2,8 миллиарда сомов. Мы обеспечили 7 областей аппаратами МРТ, а 4 области — компьютерными томографами. Закупаем машины скорой помощи и мобильные медицинские комплексы. По поручению президента с 2026 года будет рассмотрен вопрос повышения зарплаты медицинских работников, и в этом направлении начнется активная работа. В целом проводится комплексная работа по улучшению всей системы здравоохранения», — отметил Адылбек Касымалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337900/
просмотров: 259
Версия для печати
Материалы по теме
Бездонная дыра на лечение. Минздрав Кыргызстана меняет финансовые потоки
Частные клиники в КР смогут оформлять больничные листы в цифровом формате
Скончалась ветеран отечественного здравоохранения Шайырбубу Дуйшеналиева
В 2025-м в Кыргызстане отремонтируют 16 объектов здравоохранения
Власти уделяют особое внимание строительству современных медицинских учреждений
Дефицит финансирования в системе здравоохранения обозначили в Минздраве КР
НИОЗ развернул центр анализа общественных рисков. Чем займется
Капремонт существующих наццентров запретят. Глава Минздрава о медгородке
Массовых увольнений нет, снижения зарплаты тоже — глава Минздрава
Цифровая история болезни. Медицинские данные соблюдаются безупречно — ЦЭЗ
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане упростят регистрацию мобильных телефонов и&nbsp;сменят оператора В Кыргызстане упростят регистрацию мобильных телефонов и сменят оператора
Никаких ОПГ. В&nbsp;Кыргызстане восстановят институт рецидива и&nbsp;ужесточат наказание Никаких ОПГ. В Кыргызстане восстановят институт рецидива и ужесточат наказание
В&nbsp;Казахстане хотят увеличить штрафы за&nbsp;незаконное использование беспилотников В Казахстане хотят увеличить штрафы за незаконное использование беспилотников
В&nbsp;Кыргызстане вводится временная госмонополия на&nbsp;международный интернет В Кыргызстане вводится временная госмонополия на международный интернет
Бизнес
Покупаете iPhone в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; получаете фирменный чехол в&nbsp;подарок Покупаете iPhone в O!Store — получаете фирменный чехол в подарок
На&nbsp;сайте kt.kg стала доступна оплата услуг по&nbsp;QR-коду На сайте kt.kg стала доступна оплата услуг по QR-коду
Bakai Bank не&nbsp;остался в&nbsp;стороне и&nbsp;поддержал Tuu Media. Будет новый концерт Bakai Bank не остался в стороне и поддержал Tuu Media. Будет новый концерт
&laquo;Айыл Банк&raquo; продлил выгодные условия по&nbsp;исламским продуктам до&nbsp;конца года «Айыл Банк» продлил выгодные условия по исламским продуктам до конца года
29 июля, вторник
21:22
В Китае семьям с детьми до трех лет начнут выплачивать по $500 в год В Китае семьям с детьми до трех лет начнут выплачивать...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 июля: возможны дожди
20:45
В кабмине обсудили систему здравоохранения. Вновь поднят вопрос зарплаты медиков
20:26
Disney выпустил трейлер фильма «Аватар: Огонь и Пепел»
20:04
В 9-м микрорайоне Бишкека мусор захламил территорию, жители жалуются на вонь