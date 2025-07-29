В кабмине обсудили систему здравоохранения. Вновь поднят вопрос зарплаты медиков

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел очередное заседание, где особое внимание было уделено вопросам в области здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев и руководители подведомственных учреждений выступили с докладами о текущем состоянии профильной системы, существующих проблемах и путях их решения, а также достижениях.

Согласно представленным данным, в числе наиболее серьезных проблем названы: дефицит врачей, низкий уровень обеспеченности медицинскими кадрами, низкие зарплаты, необходимость капремонта зданий ряда медучреждений, а также нехватка оборудования.

Со ссылкой на данные Национального статистического комитета министр Эркин Чечейбаев сообщил, что в 2024 году уровень смертности населения повысился на 2,3 процента по сравнению с 2023 годом. Как и прежде, основными причинами смертности остаются: на первом месте — заболевания системы кровообращения, на втором — опухоли, на третьем — травмы и отравления, и на четвертом — заболевания органов дыхания.

Также отмечено, что среди стран-участниц СНГ, Кыргызстан занимает наименьшую позицию по обеспеченности населения врачами. Главной причиной дефицита медицинских кадров названы низкие зарплаты.

В течение двух лет Минздрав намерен осуществить следующие меры: реализация программ «Здоровый город, сельский округ, село» с целью внедрения культуры укрепления здоровья и здорового образа жизни среди населения; создание соответствующей системы оплаты труда для врачей, разработки и реализации системных мероприятий по устранению коррупционных рисков; принятие новой концепции по подготовке медицинских кадров и развитию медицинской науки; запуск новой концепции «Кыргызстан — родина медицинской реабилитации», а также реформирование и оптимизация деятельности ГП «Кыргызфармация» для обеспечения его эффективной работы.

Члены кабмина утвердили протокол, направленный на улучшение качества и доступности медицинских услуг, повышение доверия населения к системе здравоохранения и устранение недостатков.

В соответствии с протоколом поставлены следующие задачи: провести необходимые расчеты по повышению зарплаты медработников; внести предложения по решению вопроса кадрового дефицита; усилить контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделенных на закупку лекарств, оборудования и капитальный ремонт объектов; ужесточить лицензионные требования к частным медицинским организациям и усилить ответственность врачей, работающих в частных структурах.

Адылбек Касымалиев заявил, что по итогам первого полугодия номинальный ВВП составил 711,2 миллиарда сомов, отметив, что экономика страны движется с удвоенной скоростью роста. С таким же темпом, по его словам, ведется работа и в сфере здравоохранения.

«В этом году в системе здравоохранения идет строительство 32 крупных объектов, на которые направлено более 8,6 миллиарда сомов. В 2021 году бюджет здравоохранения составлял 26 миллиарда сомов, а на 2025 год мы предусмотрели и уже используем 49 миллиардов сомов. Только на процедуры гемодиализа ежегодно расходуется более 2,8 миллиарда сомов. Мы обеспечили 7 областей аппаратами МРТ, а 4 области — компьютерными томографами. Закупаем машины скорой помощи и мобильные медицинские комплексы. По поручению президента с 2026 года будет рассмотрен вопрос повышения зарплаты медицинских работников, и в этом направлении начнется активная работа. В целом проводится комплексная работа по улучшению всей системы здравоохранения», — отметил Адылбек Касымалиев.