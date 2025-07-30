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Власть

Дебюрократизация. Сферу небанковского финансового рынка ждут изменения

Министерство экономики и коммерции инициирует изменения в в некоторые законодательные акты Кыргызстана. Как отмечает разработчик, они необходимы для дебюрократизации в сфере небанковского финансового рынка. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.

В ведомстве нацелены на упрощение и оптимизацию отдельных процедур регулирования рынка ценных бумаг в целях снижения административной нагрузки на участников рынка, устранения избыточных требований, повышения прозрачности и эффективности регулирования, а также передачи функции организации присвоения квалификации аудитора профессиональным аудиторским организациям.

Поставленные задачи:

  • обеспечить более доступный и оперативный механизм раскрытия информации публичными компаниями с использованием цифровых каналов;
  • повысить качество и прозрачность сертификации профессиональных участников рынка ценных бумаг через вовлечение саморегулируемых организаций;
  • предоставить акционерным обществам гибкий инструмент управления прибылью, включая возможность выплаты дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, с одновременным обеспечением контроля со стороны регулятора для предотвращения рисков;
  • предоставить профессиональным аудиторским организациям право присвоения профессиональной квалификации аудитора;
  • повысить качество и прозрачность квалификационной сертификации аудиторов через вовлечение профессиональных аудиторских организаций.

Также предлагается упростить порядок раскрытия информации публичными компаниями, наделить саморегулируемую организацию в сфере рынка ценных бумаг полномочиями по проведению сертификации претендентов на получение квалификационного свидетельства профессионального участника рынка ценных бумаг. Предусматривается возможность выплаты дивидендов акционерными обществами за счет нераспределенной прибыли прошлых лет — при условии получения предварительного согласования госоргана по регулированию рынка ценных бумаг.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337864/
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