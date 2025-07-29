Президент Садыр Жапаров подписал пакет поправок в Уголовный кодекс, Кодекс о правонарушениях и другие нормативные акты, которые направлены на усиление противодействия экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что в измененном законодательстве появилась ответственность за хранение экстремистских материалов: понятие «экстремистская деятельность» в профильном законе теперь официально включает и «хранение экстремистских материалов». Ответственность за это прописана как в Уголовном кодексе, так и в Кодексе о правонарушениях.

Помимо этого, в новом законе прописана ответственность за распространение экстремистского контента через средства массовой информации. Также уточнены процедуры подачи заявлений в суд о признании материалов экстремистскими или террористическими.