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Власть

Женщине, жившей в парке около 20 лет, мэр Оша подарил двухкомнатную квартиру

Мэр Оша Женишбек Токторбаев подарил двухкомнатную квартиру женщине, жившей около 20 лет в парке имени Алишера Навои. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Отмечается, что 67-летняя жительница Гульбара Абдраева жила в зоне отдыха, параллельно следя за ее чистотой, работая в общественном туалете и занимаясь мелкой торговлей.

За это время она пережила много трудностей, воспитала двоих детей, дав им высшее образование, женила сына и выдала дочь замуж. Из-за отсутствия жилья женщина была вынуждена жить во временном убежище в парке.

Градоначальник, узнав о Гульбаре эне, предложил помощь и решил приобрести для нее квартиру.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337801/
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