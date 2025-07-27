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Власть

Скандал. В Самарканде чиновник участвовал в совещании с секретаршей на коленях

В Самарканде произошел большой скандал после того, как достоянием широкой общественности стала запись с рабочего совещания местных чиновников, проходившего в видеоформате. На одном из кадров предположительно руководитель районного отдела Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана усадил к себе на колени свою секретаршу.

скриншота с видеозаписи
Фото скриншота с видеозаписи

В ведомстве отреагировали на инцидент. Сообщается, что трудовые договоры с фигурантами видео расторгнуты.

Подобное поведение противоречит нормам служебной этики, а к нарушениям дисциплины в системе применяется принцип абсолютной нетерпимости, — заявили в министерстве.

О том, когда произошел инцидент и какую именно должность занимал чиновник — не сообщается.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337634/
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