Скандал. В Самарканде чиновник участвовал в совещании с секретаршей на коленях

В Самарканде произошел большой скандал после того, как достоянием широкой общественности стала запись с рабочего совещания местных чиновников, проходившего в видеоформате. На одном из кадров предположительно руководитель районного отдела Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана усадил к себе на колени свою секретаршу.

Фото скриншота с видеозаписи

В ведомстве отреагировали на инцидент. Сообщается, что трудовые договоры с фигурантами видео расторгнуты.

Подобное поведение противоречит нормам служебной этики, а к нарушениям дисциплины в системе применяется принцип абсолютной нетерпимости, — заявили в министерстве.

О том, когда произошел инцидент и какую именно должность занимал чиновник — не сообщается.