Новый логистический центр ОАО «Кыргыз почтасы» готовится к запуску

Первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев посетил ОАО «Кыргыз почтасы», где ознакомился с ходом подготовки к запуску нового логистического центра. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Визит состоялся в рамках реализации мероприятий по модернизации и активному цифровому развитию почтово-логистической инфраструктуры страны.

Генеральный директор ОАО «Кыргыз почтасы» Марат Черикчиев представил Данияру Амангельдиеву подробную информацию о степени готовности объекта к запуску, а также ознакомил с полным производственным циклом логистического центра.

«Особое внимание уделено демонстрации работы главных технологических элементов, включая автоматизированную сортировочную линию, позволяющую значительно ускорить обработку почтовых отправлений; развернутую сеть новых постаматов, предназначенных для обеспечения удобного и бесконтактного получения отправлений; современное биометрическое оборудование Face ID, обеспечивающее повышенный уровень безопасности, и автоматизированную информационную систему (АИС), разработанную для поддержки процессов электронной торговли и отслеживания логистики в режиме реального времени в рамках пилотного проекта «Оператор электронной торговли», — говорится в сообщении.

По итогам ознакомления с представленными технологическими решениями и перспективами развития логистического центра Данияр Амангельдиев дал ряд конкретных поручений руководителям задействованных ведомств, направленных на скорейший и успешный запуск объекта, а также на дальнейшее совершенствование системы почтово-логистических услуг в республике.