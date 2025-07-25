Садыр Жапаров выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил телеграмму соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в результате лесного пожара в провинции Эскишехир. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«С глубокой скорбью воспринял печальное известие о гибели людей в результате лесного пожара в провинции Эскишехир Турецкой Республики. От имени кыргызского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования близким погибших, а также всему народу Турции, разделяя горечь утраты», — говорится в сообщении.

Президент также отметил, что Кыргызстан готов оказать помощь в предотвращении лесных пожаров и борьбе с огнем.