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Власть

Садыр Жапаров выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил телеграмму соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в результате лесного пожара в провинции Эскишехир. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

«С глубокой скорбью воспринял печальное известие о гибели людей в результате лесного пожара в провинции Эскишехир Турецкой Республики. От имени кыргызского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования близким погибших, а также всему народу Турции, разделяя горечь утраты», — говорится в сообщении.

Президент также отметил, что Кыргызстан готов оказать помощь в предотвращении лесных пожаров и борьбе с огнем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337462/
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