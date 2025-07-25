Минэнерго получило право проверять деятельность органов местного самоуправления

Кабмин Кыргызской Республики внес изменения в порядок контроля работы органов местного самоуправления.

Согласно новому постановлению, в список уполномоченных государственных органов, которые имеют право проводить проверки деятельности местных самоуправлений, включено новое подразделение — Энергетическая инспекция при Министерстве энергетики.

Это решение направлено на повышение прозрачности и эффективности контроля за деятельностью местных органов власти, в том числе в сфере энергоснабжения.

Постановление вступит в силу через 15 дней.