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Власть

Минэнерго получило право проверять деятельность органов местного самоуправления

Кабмин Кыргызской Республики внес изменения в порядок контроля работы органов местного самоуправления.

Согласно новому постановлению, в список уполномоченных государственных органов, которые имеют право проводить проверки деятельности местных самоуправлений, включено новое подразделение — Энергетическая инспекция при Министерстве энергетики.

Это решение направлено на повышение прозрачности и эффективности контроля за деятельностью местных органов власти, в том числе в сфере энергоснабжения.

Постановление вступит в силу через 15 дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337458/
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