В Кыргызстане упростят регистрацию мобильных телефонов и сменят оператора

Президент Садыр Жапаров подписал указ о модернизации системы идентификации мобильных телефонов и других устройств, подключающихся к сети. Документ направлен на то, чтобы упростить регистрацию телефонов и устранить проблемы, которые вызывали недовольство у граждан.

Правительству поручено в течение месяца пересмотреть правила регистрации устройств, сделать процедуру проще и доступнее, улучшить качество обслуживания.

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Также предлагается заменить нынешнего иностранного оператора системы на государственную или отечественную организацию — для лучшей защиты персональных данных, цифрового суверенитета и интересов национальной безопасности. До этого планируется провести информационную кампанию, чтобы объяснить гражданам все изменения.

Контроль за исполнением указа возложен на администрацию президента.