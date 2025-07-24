В Бишкеке состоялась встреча с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Одним из ключевых совместных проектов названо строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Власти подчеркивают, что это не просто инфраструктурный объект, а шаг к региональной интеграции и диверсификации логистических маршрутов. Строительство на территории Кыргызстана уже началось, кыргызская сторона решает все организационные вопросы в установленные сроки.

Глава китайского парламента Чжао Лэцзи заявил, что железная дорога станет мостом дружбы и сотрудничества между народами. Он выразил уверенность в том, что все цели проекта будут реализованы.

В ходе встречи была представлена выставка, посвященная строительству железной дороги.

В кабмине отметили, что Китай остается одним из основных торгово-экономических партнеров Кыргызстана. В стране зарегистрировано более 3 тысяч компаний с участием китайского капитала. Они работают в таких отраслях, как торговля, строительство, горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, логистика, туризм и сфера услуг.

По словам кыргызской стороны, широкое участие китайского бизнеса отражает высокий уровень экономического сотрудничества между странами и создает базу для реализации крупных проектов.