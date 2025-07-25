Как работает пилотная программа «Мекеним 1+1», рассказали в Минтруда

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции рассказали, как работает национальная пилотная программа «Мекеним 1+1».

Проект направлен на оказание поддержки трудовым мигрантам, соотечественникам и их семьям, желающим инвестировать заработанный капитал в долгосрочные проекты и сбережения в КР.

«Мекеним 1+1» разработана в рамках решения совета по связям с соотечественниками за рубежом при президенте и предполагает расширение экономических возможностей граждан, проживающих за рубежом, а также создание условий для их реинтеграции через инвестиции в экономику страны.

Программа включает в себя механизм «1+1», который предусматривает предоставление льготного кредитного продукта в определенной сумме со стороны государства, и такая же равная доля должна быть внесена со стороны мигранта. В совокупности капитал должен быть использован на финансирование создания/развития бизнеса по таким направлениям, как легкая промышленность, туризм, образовательные услуги, IT и инновации, производственная и обрабатывающая промышленность, транспорт и складское хозяйство, логистика и др.

Пилотный запуск программы «Мекеним» запланирован в Баткенской области, где отмечен рост миграции населения и пройдет в три этапа.

В рамках первой и второй общий портфель грантов составил 7 миллионов 714 тысяч сомов на 21 грантополучателя, охватив мигрантов Чуйской, Нарынской, Иссык -Кульской, Баткенской и Ошской областей.