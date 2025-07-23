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Власть

Главы КР и Монголии побывали на концерте «Мейкин Азия», а Димаш получил награду

Президенты Кыргызстана и Монголии посмотрели концертную программу международного музыкального фестиваля «Мейкин Азия», прошедшего на побережье озера Иссык-Куль.

После мероприятия государственный секретарь Марат Иманкулов вручил почетное звание «Народный артист Кыргызской Республики» Кудайбергену Динмухаммеду (Димашу Кудайбергену) — казахстанскому певцу, композитору. Награда вручена за вклад в укрепление дружбы и культурных связей между Кыргызстаном и Казахстаном. О присвоении звания подписал соответствующий указ Садыр Жапаров.

А министр культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Мирбек Мамбеталиев вручил гран-при победителю «Мейкин Азия» — участнице из Румынии Марие-Диане Стынчуляша.

Международный фестиваль исполнителей популярной музыки «Мейкин Азия» — это международный музыкальный фестиваль, организованный с целью поддержки и продвижения молодых талантов. Он проводится с 2013 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337143/
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