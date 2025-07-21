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Власть

Встреча президентов Кыргызстана и Монголии. Подписан ряд документов

В рамках государственного визита президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Кыргызскую Республику сегодня подписан ряд двусторонних документов, направленных на наращивание кыргызско-монгольского совместного взаимодействия.

Так, подписана Совместная декларация об установлении всеобъемлющего партнерства между КР и Монголией.

Кроме того, подписаны следующие документы:

1. Договор о выдаче между КР и Монголией.
2. Соглашение между кабинетом министров КР и правительством Монголии о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.
3. Программа сотрудничества между МИД КР и МИД Монголии на 2026-2027 годы.
4. Меморандум о сотрудничестве между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии в сфере переработки шерсти.
5. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области культуры между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики КР и Министерством культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии.
6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития КР и Министерством цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии.
7. Меморандум о сотрудничестве между Национальным институтом стратегических инициатив и Национальным институтом исследований в области безопасности Монголии.
8. Меморандум о сотрудничестве между Кыргызским национальным университетом имени Жусупа Баласагына и Монгольским государственным университетом.
9. Меморандум о сотрудничестве между аппаратом полномочного представителя президента КР в Нарынской области и администрацией Дархан-Уул аймака Монголии.
10. Меморандум о взаимопонимании между Кыргызским национальным информационным агентством «Кабар» и Монгольским национальным информационным агентством «Монцамэ».
11. Соглашение о научном сотрудничестве между Национальной академией наук КР и Академией наук Монголии.
12. Соглашение о сотрудничестве между Институтом истории, археологии и этнологии имени Б.Джамгерчинова НАН КР и Институтом археологии Монгольской академии наук.
13. Меморандум о взаимопонимании между Национальной телерадиовещательной корпорацией КР и Монгольским национальным телевидением.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336954/
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