Кыргызстан и Монголия подводят итоги 30-летия двусторонних отношений

Сегодня состоялись переговоры президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и главы Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в рамках его государственного визита в страну.

Стороны обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества, включая политику, торговлю и экономику, транспорт и сельское хозяйство. Особое внимание уделено вопросам цифровизации, развитию культурно-гуманитарных связей и туризма.



В своей речи Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан и Монголия — государства, исторически связанные узами дружбы, корни которых уходят в глубокую древность.



«Нас объединяют тысячелетние кочевые традиции, духовные ценности и бережное отношение к природе.

Мы потомки народов, великих кочевых цивилизаций, которые веками создавали свое богатое культурное наследие, распространяя его далеко за пределами нашего региона. В юрте, войлоке, эпосе и кочевом образе жизни мы узнаем друг друга», — сказал он.



Глава государства обозначил, что эта культурная близость формирует особую атмосферу доверия в наших межгосударственных отношениях.

«Сегодня именно на этой надежной основе выстраивается наш современный диалог — открытый, равноправный и основанный на взаимном уважении и доверии. Всестороннее сотрудничество с Монголией является одним из приоритетных направлений развития внешней политики КР», — отметил он и выразил уверенность, что данный визит придаст мощный импульс дальнейшему укреплению политического диалога, расширению торгово-экономических связей и развитию культурно-гуманитарного партнерства.



Ухнаагийн Хурэлсух, в свою очередь, выразив благодарность за теплый прием и гостеприимство, заметил, что этот визит предоставляет хорошую возможность совместно с президентом Кыргызстана подвести итоги 30-летнего пути двусторонних отношений, оценить реализацию достигнутых договоренностей, а также определить приоритетные направления и перспективы сотрудничества, наполненного конкретным экономическим содержанием.



«Для Монголии КР является важным партнером в Центральной Азии и своеобразным мостом, соединяющим регион. Мы стремимся развивать взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям, особенно в торгово-экономической сфере», — отметил он.



Лидер Монголии подчеркнул, что с момента установления дипломатических отношений в 1992 году партнерство между ними и Кыргызстаном стабильно развивается как на региональном, так и на международном уровне.

Он также выразил удовлетворение тем, что благодаря совместным усилиям в последние годы активизировался политический диалог, а экономическое сотрудничество приобрело динамичный характер.В завершение Ухнаагийн Хурэлсух выразил уверенность, что нынешний государственный визит станет продолжением положительной динамики и будет сопровождаться подписанием новых документов, направленных на укрепление правовой базы двусторонних отношений, а также расширение партнерства в области сельского хозяйства, культуры и науки.