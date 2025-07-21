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Власть

Ну за меня! Дональд Трамп поздравил американцев с полугодием своего правления

Дональд Трамп поздравил американцев с полугодием своего второго президентского срока.

Американский лидер отметил окончание первых шести месяцев на посту, заявив, что Соединенные Штаты являются «самой горячей» и «самой уважаемой страной в мире».

«Вот это да, время летит! Сегодня исполняется шесть месяцев моего второго срока. Важно отметить, что этот период называют одним из самых значимых для любого президента. Другими словами, мы сделали много хорошего и великого, включая прекращение многочисленных войн в государствах, связанных с нами лишь торговыми и/или в некоторых случаях дружескими отношениями. Шесть месяцев не такой уж долгий срок для возрождения крупной страны. Год назад наше государство было мертво, и надежды на возрождение почти не было. Сегодня США — самая «горячая» и уважаемая страна в мире. С годовщиной!!!» — написал он в соцсети Truth Social.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336899/
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