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Власть

Критика и оскорбления. Кто-то организовал атаку против нас — мэрия Бишкека

Мэрия Бишкека заявляет, что неизвестные организовали информационную атаку с клеветой и оскорблениями.

«За один день — десятки фейков. Понятно, что это заказ. В то время как дела в городе идут хорошо, кому-то это не нравится. В последние дни в социальных сетях участились публикации с клеветой, оскорблениями и безосновательной критикой в адрес муниципалитета. Все это напоминает хорошо организованную информационную атаку.

При этом большинство аккаунтов, оставляющих негативные комментарии, — это пустые, фейковые страницы. Профили без фото или скрытые, сообщения написаны по одному шаблону, информация распространяется по разным группам одновременно», — говорится в публикации, размещенной на официальной странице городских властей.

В мэрии уверены, что «это не народный гнев, а заказ».

«Когда в городе происходят перемены, наводится порядок и принимаются порой непростые, но необходимые решения, это создает угрозу для некоторых. Потому что у них есть корыстные интересы.
Но истина проста: дела сильнее лжи. Горожане, искренне любящие город, видят все и не ведутся на дешевые провокации», — отмечается в тексте.

Муниципалитет также информирует, что в отношении распространителей оскорблений правоохранительные органы примут соответствующие меры в рамках закона.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336874/
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