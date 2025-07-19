Эдиль Байсалов осмотрел ряд социальных объектов в Джалал-Абадской области

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов в рамках рабочего визита в Джалал-Абадскую область ознакомился с деятельностью ряда социальных учреждений в Тогуз-Тороуском районе.

По данным пресс-службы кабмина, в селе Кара-Суу он ознакомился с работой общественного объединения «Кара-Суу айылдык аялдар кеңеши», а также осмотрел недавно построенную сельскую библиотеку.

В ходе визита Эдиль Байсалов также посетил центр общей врачебной практики имени А.Жакишова, районный дом культуры и реабилитационный центр «Аракет».

Эдиль Байсалов подчеркнул, что забота о здоровье и благополучии граждан, особенно в отдаленных регионах, — один из приоритетов государственной политики.

По итогам осмотра социальных объектов дан ряд поручений профильным министерствам и местным органам власти, направленных на улучшение условий и качества предоставляемых услуг.