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Власть

В Польше изъяли книгу «Дебил. Изучение случая», посвященную президенту страны

В Польше изъяли книгу «Дебил. Изучение случая», посвященную президенту страны Анджею Дуде. Ее написала психолог Александра Сарна. Продажи прекратила крупнейшая польская книжная сеть Empik.

Wirtualne Media
Фото Wirtualne Media

Как пишет Wirtualne Media, решение было принято из-за опасений, что содержание книги может нарушать статью Уголовного кодекса о публичном оскорблении главы государства, которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

Представитель Empik заявил, что компания проводит внутреннюю проверку.

«Мы анализируем публикацию и по итогам расследования примем решение о возможном возобновлении продаж», — сказал он.

При этом в Empik подчеркнули, что обычно не вмешиваются в содержание литературы, если она не противоречит законодательству.

Книга вызвала споры из-за своего провокационного названия. По словам представителей издательства, формулировка отсылает к выражению писателя Якуба Жульчика, который публично использовал это слово в соцсетях в адрес президента Анджея Дуды.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336811/
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