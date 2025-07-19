В Польше изъяли книгу «Дебил. Изучение случая», посвященную президенту страны Анджею Дуде. Ее написала психолог Александра Сарна. Продажи прекратила крупнейшая польская книжная сеть Empik.

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Как пишет Wirtualne Media, решение было принято из-за опасений, что содержание книги может нарушать статью Уголовного кодекса о публичном оскорблении главы государства, которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

Представитель Empik заявил, что компания проводит внутреннюю проверку.

«Мы анализируем публикацию и по итогам расследования примем решение о возможном возобновлении продаж», — сказал он.

При этом в Empik подчеркнули, что обычно не вмешиваются в содержание литературы, если она не противоречит законодательству.

Книга вызвала споры из-за своего провокационного названия. По словам представителей издательства, формулировка отсылает к выражению писателя Якуба Жульчика, который публично использовал это слово в соцсетях в адрес президента Анджея Дуды.