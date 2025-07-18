Госдеп запретил американским дипломатам комментировать выборы в других странах

Госдепартамент США запретил американским дипломатам комментировать выборы в других странах. Об этом сообщает Reuters.

Госсекретарь Белого дома Марко Рубио потребовал от американских дипломатов воздержаться от высказываний по поводу честности и прозрачности выборов, которые проходят в других странах, говорится в публикации со ссылкой на оказавшийся в распоряжении журналистов внутренний документ ведомства.

Такая практика расходится со сложившейся в американской дипломатии традиции содействия свободным и честным выборам за рубежом, отмечает Reuters.

В документе, направленном всем диппредставительствам США 17 июля, говорится, что Госдепартамент больше не будет публиковать заявления или посты в соцсетях, связанные с выборами в других странах, за исключением случаев, когда этого будут требовать внешнеполитические интересы США.

«Когда уместно комментировать выборы в другой стране, наше сообщение должно быть кратким, сосредоточенным на поздравлениях победившему кандидату», — говорится в документе, который был отмечен как «конфиденциальный».

При этом дипломатов просят избегать «высказываний, касающихся справедливости или честности избирательного процесса, его легитимности или демократических ценностей» в какой-либо стране.

Заявления, касающиеся выборов, должны исходить от официальных представителей Госдепартамента, дипломатам запрещено делать какие-либо заявления без разрешения руководства.