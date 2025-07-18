Реформа пенитенциарной системы. В Кыргызстане ликвидируют пять тюрем

Кабмин принял решение закрыть пять исправительных учреждений, чтобы улучшить работу системы исполнения наказаний.
Закроют колонию строгого режима в Новопокровке (Чуйская область), а также четыре учреждения-поселения в Бишкеке, Кемине, Таласе и Балыкчи.
Для их закрытия будет создана специальная комиссия, которая займется урегулированием долгов, учетом имущества и другими необходимыми процедурами.
Заключенных переведут в другие колонии. Сотрудников уволят или переведут на другие должности с выплатой положенных компенсаций.
Расходы, связанные с закрытием, покроет бюджет.
Нововведения вступят в силу через 7 дней.