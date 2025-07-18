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Власть

Реформа пенитенциарной системы. В Кыргызстане ликвидируют пять тюрем

Кабмин принял решение закрыть пять исправительных учреждений, чтобы улучшить работу системы исполнения наказаний.

Закроют колонию строгого режима в Новопокровке (Чуйская область), а также четыре учреждения-поселения в Бишкеке, Кемине, Таласе и Балыкчи.

Для их закрытия будет создана специальная комиссия, которая займется урегулированием долгов, учетом имущества и другими необходимыми процедурами.

Заключенных переведут в другие колонии. Сотрудников уволят или переведут на другие должности с выплатой положенных компенсаций.

Расходы, связанные с закрытием, покроет бюджет.

Нововведения вступят в силу через 7 дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336677/
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