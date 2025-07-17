Чемпиону по разведению породистого скота власти выделили 10 гектаров земли

Племенное хозяйство чемпиона по разведению породистого скота Хамзата Таалайбека уулу из Ак-Талинского района Нарынской области сообщило о расширении своей деятельности.

По данным пресс-службы Минсельхоза, сейчас на ферме более 50 чистокровных коров породы ангус. По словам самого фермера, государство выделило ему 10 гектаров земли. Самая крупная из его коров весит 1,5 тонны. Он импортировал породистый скот из России через местные компании.

Фото Минсельхоза. Хамзат Таалайбек уулу

Хамзат Таалайбек уулу отметил, что коровы этой породы дают не менее 10 литров молока в день каждая. Он продает телят на заказ по цене не менее 100 тысяч сомов.

Ранее фермер был удостоен звания чемпиона Кыргызстана по чистокровному животноводству.