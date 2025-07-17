12:42
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Чемпиону по разведению породистого скота власти выделили 10 гектаров земли

Племенное хозяйство чемпиона по разведению породистого скота Хамзата Таалайбека уулу из Ак-Талинского района Нарынской области сообщило о расширении своей деятельности.

По данным пресс-службы Минсельхоза, сейчас на ферме более 50 чистокровных коров породы ангус. По словам самого фермера, государство выделило ему 10 гектаров земли. Самая крупная из его коров весит 1,5 тонны. Он импортировал породистый скот из России через местные компании.

Минсельхоза
Фото Минсельхоза. Хамзат Таалайбек уулу

Хамзат Таалайбек уулу отметил, что коровы этой породы дают не менее 10 литров молока в день каждая. Он продает телят на заказ по цене не менее 100 тысяч сомов. 

Ранее фермер был удостоен звания чемпиона Кыргызстана по чистокровному животноводству.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/336536/
просмотров: 519
Версия для печати
Материалы по теме
В Новосибирске пройдет выставка-ярмарка «Неделя товаров Кыргызской Республики»
К осени в Кыргызстане завершат строительство девяти «умных» теплиц
Товарооборот между КР и КНР в 2024 году увеличился на 44,7 процента
Фермерам Кыргызстана советуют сеять сафлор
В Таласской области выявлен факт незаконного строительства на сельхозземлях
В КР зарегистрировано географическое указание «Кыргызский орех «Арстанбап»
Рейды. Выявлены сотни голов КРС без ветеринарных документов
В КР построят птицефабрику с оборотом в 13 миллионов цыплят в год
В КР подорожала баранина, но снизились цены на картофель
В реестр ЕАЭС включили еще 28 кыргызстанских предприятий
Популярные новости
Камчыбек Ташиев распорядился задержать экс-главу села Пригородного за&nbsp;махинации Камчыбек Ташиев распорядился задержать экс-главу села Пригородного за махинации
Садыр Жапаров провел совещание по&nbsp;строительству кластера &laquo;Ала-Тоо Резорт&raquo; Садыр Жапаров провел совещание по строительству кластера «Ала-Тоо Резорт»
Новым вице-мэром Бишкека стал директор столичной ТЭЦ Новым вице-мэром Бишкека стал директор столичной ТЭЦ
В&nbsp;администрации президента Узбекистана сократили почти 300 должностей В администрации президента Узбекистана сократили почти 300 должностей
Бизнес
&laquo;Элкарт&raquo; и&nbsp;UZCARD запустили прямые денежные переводы между&nbsp;КР и&nbsp;РУз «Элкарт» и UZCARD запустили прямые денежные переводы между КР и РУз
Заботьтесь о&nbsp;себе и&nbsp;близких: оформите полис ОМС через MegaPay Заботьтесь о себе и близких: оформите полис ОМС через MegaPay
&laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; весь контент в&nbsp;одном доступе «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA — весь контент в одном доступе
Половина лета позади&nbsp;&mdash; успейте поймать лучшие моменты на&nbsp;Иссык-Куле с&nbsp;О! Половина лета позади — успейте поймать лучшие моменты на Иссык-Куле с О!
17 июля, четверг
12:32
Бишкек занял 138-е место в рейтинге лучших городов для студентов Бишкек занял 138-е место в рейтинге лучших городов для...
12:26
Захват заложницы в аэропорту Алматы: Машрапбек Баратов получил 11 лет тюрьмы
12:23
«Элкарт» и UZCARD запустили прямые денежные переводы между КР и РУз
12:16
Мээрим Сарыбаева: Победить СПИД все еще возможно, но Кыргызстану нужна поддержка
12:08
Жертвы пластических операций обратились к Дастану Бекешеву: что он советует