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Власть

«Ташиев, приезжай!» Почему глава ГКНБ стал символом надежды и страха на местах

Фото из интернета. «Ташиев, приезжай!» Почему глава ГКНБ стал символом надежды и страха на местах

Более двух недель председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев не сходит с лент новостей, заголовков таблоидов и повестки социальных сетей. Его имя в эпицентре самых громких задержаний этого лета. Регион за регионом, район за районом — мэры, главы айыл окмоту, руководители подрядных организаций, чиновники различного уровня — десятки человек задержали по подозрению в коррупции и злоупотреблениях.

И все это на фоне публичных совещаний с участием Камчыбека Ташиева, которые проходят в областных и районных администрациях. Кажется, каждое такое совещание становится предвестником громких новостей.

Безусловно, деятельность главы ГКНБ вызывает эффект: она демонстрирует политическую волю на самом высоком уровне и укрепляет доверие граждан к борьбе с коррупцией. Почти во всех случаях инициатива задержаний начиналась с обращений простых граждан, сигналов из регионов и жалоб в социальных сетях.

Так, накануне в Бишкеке прошли задержания в мэрии, в том числе вице-мэра Жамалбека Ырсалиева, что вызвало волну обращений горожан. А затем и целую лавину сообщений по всей стране.

«Ташиев, приезжай к нам!» — новая форма запроса справедливости

В социальных сетях, мессенджерах и даже на уличных баннерах жители разных уголков Кыргызстана теперь пишут не в акимиаты, а лично главе ГКНБ.

  • Жители села Воронцовка Чуйской области просят Камчыбека Ташиева «приехать и помочь с водой».
  • В Оше люди обращаются к нему с просьбой посодействовать в решении проблем с незаконными сносами домов.
  • В селе Гроздь дети записали видеообращение: просят «дядю Камчыке» построить футбольное поле и детскую площадку.
  • В родительских чатах и группах жителей многоэтажек появляется все больше предложений: «А давайте пригласим Ташиева, может, решит проблему с мусором/освещением/дорогой?»

Феномен этой «антикоррупционной волны» имеет и другую сторону: он наглядно показывает, насколько местные органы власти не справляются с базовыми задачами. Если из-за уличного освещения, воды или спортплощадки приходится обращаться к руководителю спецслужбы — значит, муниципальный и региональный менеджмент не работает.

Такая ситуация формирует опасный прецедент — вертикаль ответственности смещается наверх, и вместо системных решений появляются ситуативные антикризисные меры. И хотя они эффективны в моменте, вопрос остается: как долго глава ГКНБ сможет играть роль универсального ответственного за все?

Поток обращений к Камчыбеку Ташиеву — это не просто пиар или надежда на «силовое решение» – это маркер кризиса доверия к местной власти. И одновременно демонстрация веры, что кто-то наверху все же услышит и поможет.

ГКНБ продолжает работу. Следом за мэрией Бишкека — другие города и села. В обществе — ожидание. Одни боятся, другие надеются, но все больше людей смотрят в сторону одного человека. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/336515/
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