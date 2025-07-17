Минтруда просит благотворителей построить школу для детей с инвалидностью. Состоялась встреча министра труда, социального обеспечения и миграции Равшанбека Сабирова с исполнительным директором общественного объединения «Центр Ас-Сафа» Ибрагимом Мальсаговым.

Чиновник поблагодарил фонд за многолетний вклад в улучшение социального положения уязвимых категорий граждан Кыргызстана.

По его словам, «Центр Ас-Сафа» заслуживает особой признательности за весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры страны. Реализованы масштабные проекты: построены десятки социальных городков для малообеспеченных семей, школы-лицеи, общежития для лиц с инвалидностью, современные медицинские учреждения. Во время пандемии COVID-19 оказана помощь в обеспечении страны средствами защиты, оборудованием и поддержкой для наиболее нуждающихся.

Глава ведомства предложил рассмотреть возможность шефства над социально-стационарными учреждениями, в том числе в строительстве школы для детей с инвалидностью и социальных городков для уязвимых групп населения.

Ибрагим Мальсагов поддержал инициативы и подтвердил готовность центра оказать необходимую помощь. Он сообщил, что организация работает с донорами, за счет которых финансируются благотворительные проекты.

«Мы с удовольствием оказываем необходимую помощь — как в строительстве социальных городков и школ для детей с инвалидностью, так и в предоставлении гуманитарной помощи, инвалидных колясок и продуктовых наборов. Сейчас ведется строительство социальных городков в городах Балыкчи и Караколе. Мы финансируем наши проекты через доноров и открыты к дальнейшему сотрудничеству. Главное — предоставить земельные участки, остальное мы готовы взять на себя», — сказал он.