Камчыбек Ташиев нагрянул с проверкой: задержаны чиновники и строители парка

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 16 июля посетил село Новопавловка Сокулукского района, где ознакомился с ситуацией вокруг строительства парка. Поводом для выезда стали жалобы местных жителей на некачественное выполнение работ и нецелевое использование бюджетных средств.

В рамках встречи с жителями были озвучены претензии к подрядчикам и контролирующим органам. По итогам выезда задержаны глава айыл окмоту, подрядчики и глава районного технадзора.

Как уточнили в Госкомитете нацбезопасности, речь идет о признаках коррупции, халатности и неэффективного расходования бюджетных средств.

По делу ведется расследование.