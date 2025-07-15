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Власть

Кто брал и кто платит: Дайырбек Орунбеков рассказал о структуре госдолга КР

Фото пресс-службы президента. Кто брал и кто платит: Дайырбек Орунбеков рассказал о структуре госдолга Кыргызстана

По состоянию на сегодняшний день государственный долг Кыргызстана составляет 36,9 процента по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП). Об этом сообщил глава службы информационной политики администрации президента КР Дайырбек Орунбеков.

По его словам, в последние годы наблюдается устойчивое снижение уровня долговой нагрузки. В 2020 году этот показатель составлял 67,6 процента от ВВП.

Основная часть — внешний долг. Средства были получены от иностранных государств и международных финансовых институтов. Наибольшую долю в структуре внешнего долга занимает Экспортно-импортный банк Китая — около $1,59 миллиарда. Кроме того, заемщиками выступают Азиатский банк развития, Всемирный банк, Международный валютный фонд.

Дайырбек Орунбеков напомнил, что в период правления Аскара Акаева долг превышал 100 процентов от ВВП, при Курманбеке Бакиеве — доходил до 70 процентов, во времена Розы Отунбаевой — около 59 процентов, при Алмазбеке Атамбаеве — снова вырос до 67 процентов и удерживался на этом уровне при Сооронбае Жээнбекове. При этом государственный бюджет часто формировался с дефицитом.

Ситуация изменилась при действующем президенте Садыре Жапарове: соотношение долга к ВВП снизилось, а в ряде лет зафиксирован профицит бюджета — когда доходы превышают расходы.

Так, в 2024 году профицит составил 2,5 процента. По предварительным расчетам, положительное сальдо сохранится как минимум до 2030 года.

Консолидированный бюджет Кыргызстана, по итогам 2024 года, составил 688,5 миллиарда сомов, что почти в три раза больше по сравнению с 2020 годом. На 2025 год объем бюджета утвержден на уровне 708,9 миллиарда сомов, а по прогнозам, к концу года может превысить один триллион.

Власти продолжают активно выплачивать ранее взятые кредиты. Так, в 2023 году на обслуживание внешнего долга было направлено 53,1 миллиарда сомов, в 2024-м — уже 59,9 миллиарда.

При этом, отметил Дайырбек Орунбеков, увеличиваются доходы бюджета, растет экономика, разворачиваются масштабные стройки, закупается техника.

Значительные средства также выделяются на социальные нужды — повышение зарплат, строительство школ, детсадов, больниц, социальных объектов и дорог.

Например, по статье 3111 «Здания и сооружения» в 2024 году из бюджета выделено около 110 миллиардов сомов. Для сравнения: в 2020 году эта сумма составляла всего 10 миллиардов.

Тем не менее, подчеркнул чиновник, несмотря на снижение долга, в ближайшие годы Кыргызстану предстоят крупные выплаты. По оценкам экономистов, с 2027 года начнутся наиболее крупные платежи по внешнему долгу — свыше $500 миллионов в год. Речь идет о кредитах, взятых преимущественно в период с 2010 по 2020 годы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336272/
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