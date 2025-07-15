Президент подписал закон: на каких условиях будет работать инвестзона «Тамчы»

Президент подписал закон «О специальной финансовой инвестиционной территории «Тамчы». Документ официально учреждает в Иссык-Кульской области зону с особыми налоговыми и юридическими условиями, рассчитанную преимущественно на иностранных инвесторов. Закон опубликовала газета «Эркин-Тоо».

Согласно закону, резиденты «Тамчы» освобождаются от всех налогов на 49 лет. Они смогут вести деятельность по международным финансовым стандартам, в том числе управлять активами, оказывать страховые, банковские, брокерские и юридические услуги, заниматься финтехом, исламским финансированием и игорным бизнесом.

Управление территорией возьмет на себя частная компания, получившая полномочия от кабинета министров. Для разрешения споров будет создан отдельный арбитражный центр, основанный на нормах английского права. Также предусмотрены упрощенный визовый режим, возможность свободного расчета в любой валюте, включая криптовалюту, и режим свободной таможенной зоны в рамках ЕАЭС.

Под запретом: производство оружия, алкоголя, табачных изделий и добыча полезных ископаемых.

Закон о специальной финансовой инвестиционной территории «Тамчы» предусматривает внедрение уникальной модели управления, полностью независимой от государственных органов Кыргызской Республики. Это территория со своим советом, регулятором и даже судом, решения которого нельзя обжаловать в судах КР.

Высший орган власти на территории — совет, куда входят представители кабинета министров и инвесторов.

Состав утверждается правительством, однако сам совет действует независимо. Председателя и членов назначают на пятилетний срок с возможностью переизбрания неограниченное число раз.

Совет определяет стратегическое развитие территории, управляет бюджетом, контролирует эффективность расходов, а также принимает ключевые внутренние процедуры.

Операционное руководство осуществляет управляющая компания. Ее руководитель назначается председателем совета и отчитывается перед ним. Компания отвечает за продвижение территории как международного финансового и туристического центра, за безопасность, лицензирование субъектов, инфраструктуру и взаимодействие с другими международными площадками.

Также в ее полномочия входит обращение к президенту с предложением об изменении границ СФИТ и утверждение годового бюджета.

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На территории действует отдельный регистратор, который ведет реестр участников и определяет порядок регистрации субъектов. При этом допускается участие иностранных граждан и компаний, а формы регистрации и ведения бизнеса отличаются от общегосударственных.

Финансовый регулятор СФИТ также независим от Национального банка КР. Он регулирует и лицензирует деятельность в сфере финансов, включая виртуальные активы, биржи и криптобанки. На эти институты не распространяется действие законодательства о банках, фондовом рынке и цифровых активах — действуют собственные акты СФИТ.

На территории создается международный центр по разрешению споров, состоящий из арбитража и комитета по спорам.

Это полностью автономная структура, не входящая в судебную систему КР. Ее решения обязательны к исполнению и не подлежат обжалованию ни в одном суде Кыргызстана.

Суд будет рассматривать гражданские и коммерческие споры между участниками СФИТ, органами управления и даже любые другие дела, если стороны добровольно передадут спор в его юрисдикцию. Причем центр имеет исключительное право толковать закон о СФИТ и акты, изданные в его рамках.

Как подчеркивается в документе, органы управления СФИТ «Тамчы» не подотчетны госорганам и независимы от государства. Ни один из них не может быть признан банкротом, а сама Кыргызская Республика не несет ответственности по их обязательствам.

Таким образом, СФИТ «Тамчы» формируется как автономная структура с собственными законодательными механизмами, бюджетом, судебной системой и финансовыми институтами. Проект обладает значительным потенциалом влияния на экономическое развитие Кыргызской Республики.