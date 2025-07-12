Ликвидация устаревших норм. Нормативную дебюрократизацию обсудили в Минюсте

Первое совещание межведомственной экспертной группы по системной инвентаризации законодательства на предмет нормативной дебюрократизации провели в Министерстве юстиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В нем приняли участие представители Министерства экономики и коммерции, Министерства финансов, Министерства здравоохранения, Министерства просвещения, МВД, ГКНБ, Национального агентства по инвестициям, Соцфонда и других госорганов.

Участники обсудили системный анализ действующих законов и нормативных актов, отметив избыточность, а также устаревшие или дублирующие нормы.

Отмечается, что работа группы направлена на снижение административной нагрузки для граждан и бизнеса.