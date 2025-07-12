Права человека обсудили МИД Кыргызстана и Европейская служба внешних действий

Обеспечение основных прав человека обсудили заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Медер Абакиров и заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних действий Олаф Скуг. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что встреча прошла в рамках участия в совещании диалога высокого уровня по вопросам политики и безопасности «Центральная Азия — Европейский союз».

Медер Абакиров проинформировал коллегу о проводимых в республике социально-политических реформах, развитии демократических институтов, обеспечения основных прав человека, а также экономических мерах, предпринимаемых для обеспечения устойчивого развития в стране.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества, программную деятельность Евросоюза в КР, дальнейшие шаги, направленные на расширение партнерства, основанного на взаимном уважении и с учетом интересов обеих сторон.

Олаф Скуг выразил готовность оказать максимальное содействие в продвижении диалога с кыргызской стороной для обеспечения взаимовыгодного сотрудничества.

На встрече также обсудили вопрос организации визитов на высоком уровне в ближайшей перспективе.