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Власть

Сейчас в России время военной цензуры, заявил пресс-секретарь Владимира Путина

Сейчас в России «время военной цензуры». Об этом пресс-секретарь президента Владимира Путина заявил в интервью журналу «Эксперт». Он также рассказал о состоянии российских медиа.

из журнала «Эксперт»
Фото из журнала «Эксперт». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Многие издания закрылись, журналисты — разъехались. Но не забывайте, в какой ситуации мы находимся. Сейчас время военной цензуры — беспрецедентное для нашей страны. Война ведь идет и в информационном пространстве тоже. И было бы неправильно закрывать глаза на медиа, которые целенаправленно занимаются дискредитацией России. Поэтому я считаю, что сейчас этот режим оправдан», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, всего лишь за три года произошла сильная трансформация.

«Концентрация материалов с патриотическим содержанием или тональностью очень велика. Кто-то даже перегибает палку, но всегда найдутся те, к кому применима пословица «Научи дурака Богу молиться», — добавил он.

Дмитрий Песков считает, что настанет момент, «когда будет востребована более мягкая информационная политика, и тогда мы увидим появление большего количества нейтральных СМИ, которые пишут и про проблемы, и про достижения».
Ссылка: https://24.kg/vlast/335957/
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