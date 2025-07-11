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Власть

В Кыргызстане упростили процедуру ликвидации юрлиц

В Кыргызстане вступили в силу изменения в Гражданский кодекс и Гражданский процессуальный кодекс. Согласно поправкам, упрощена процедура принудительной ликвидации юридических лиц.

Теперь судебный акт, вступивший в законную силу, будет достаточным основанием для прекращения деятельности юрлица.

Право подать заявление в суд о принудительной ликвидации получают:

  • уполномоченный госорган в сфере регистрации юрлиц;
  • один из учредителей, если другой учредитель умер или пропал.

Срок ожидания претензий при ликвидации юрлица сокращен с двух месяцев до одного.

В Гражданский процессуальный кодекс добавлена норма, позволяющая выносить судебный приказ по заявлениям налоговых органов, регистрирующего органа или учредителей о ликвидации юрлица.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335892/
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