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Власть

Президент КР провел переговоры с председателем Национального совета Таджикистана

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 9 июля, в рамках государственного визита в Республику Таджикистан провел переговоры с председателем Национального совета - верхней палаты Высшего собрания Республики Таджикистан Рустамом Эмомали. 

Перед началом переговоров главу государства ознакомили с новым зданием парламента, после чего он оставил запись в книге почетных гостей. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и продвижению межпарламентского вектора.

Рустам Эмомали подчеркнул, что визит главы Кыргызстана является важным событием в истории двусторонних отношений и открывает новые горизонты для межгосударственного и межпарламентского сотрудничества.

Данный визит на самом высоком уровне свидетельствует о твердом стремлении двух государств к укреплению дружбы, добрососедства и устойчивого партнерства.

Рустам Эмомали выразил готовность таджикской стороны к дальнейшему углублению межпарламентского взаимодействия, в том числе через проведение совместных мероприятий, а также расширение контактов между парламентскими комитетами и группами дружбы.

Глава государства в своем выступлении отметил, что Кыргызстан придает важное значение укреплению межпарламентского диалога с Таджикистаном и считает данное направление неотъемлемой составляющей поступательно развивающихся межгосударственных отношений.

В связи с этим президент подчеркнул значимую роль парламента в скоординированной работе по всестороннему расширению и содержательному наполнению кыргызско-таджикского взаимодействия.

«Кыргызская сторона полна твердой решимости совместно с таджикской стороной формировать условия, направленные на развитие двух государств в обстановке мира, безопасности и стабильности», - отметил Садыр Жапаров.

Президент Садыр Жапаров выразил уверенность, что проведенные переговоры и достигнутые договоренности станут хорошей основой для дальнейшего углубления взаимовыгодных как межпарламентских, так и межгосударственных отношений во благо процветания двух стран и народов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335679/
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