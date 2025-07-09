Власти призвали СМИ и блогеров воздержаться от публикации шок-контента

Руководитель информационной политики апппарата президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков обратился к представителям СМИ, блогерам и журналистам с просьбой временно не распространять материалы о несчастных случаях и насилии в период туристического сезона. Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальных сетях.

Фото пресс-службы президента. Власти призвал СМИ и блогеров воздержаться от публикации шок-контента во время туристического сезона

«Сейчас в разгаре туристический сезон. В этот период прошу вас немного воздержаться от публикации трагедий, преступлений и происшествий. Мы все хотим, чтобы Кыргызстан развивался, и для этого важно поддерживать позитивный имидж страны. Один из главных ресурсов нашего роста — это туризм», — отметил он.

По словам Дайырбека Орунбекова, подобные происшествия случаются и в других странах, но их журналисты и блогеры проявляют ответственность и не подрывают репутацию своей страны публикацией шокирующего контента.

Он также выразил обеспокоенность тем, что в последнее время в соцсетях активно распространяются фото и видео с мест аварий, в том числе с кадрами изуродованных тел. По мнению чиновника, такие материалы не только не приносят пользы, но и вызывают агрессию и тревогу в обществе.

«Давайте вместо этого расскажем о нашей прекрасной природе, туристических объектах и национальном гостеприимстве. Не навредим развитию туризма, который приносит стране реальную пользу», — подытожил он.