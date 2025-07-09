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Власть

Президент освободил Владимира Шадыканова от должности замминистра обороны КР

Фото из интернета. Президент Жапаров освободил Владимира Шадыканова от должности замминистра обороны

Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение об освобождении Владимира Шадыканова от должности заместителя министра обороны Кыргызской Республики по его собственному рапорту. Об этом сообщает пресс-служба президента КР .

Шадыканов занимал эту должность с 16 января 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335648/
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