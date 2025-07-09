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Власть

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что намерен посетить Кыргызстан

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что намерен посетить Кыргызстан.

из архива
Фото из архива. премьер-министр России Михаил Мишустин

Во время осмотра XV международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге он посетил национальную экспозицию Кыргызстана, где напомнил о недавнем визите президента страны Садыра Жапарова в Россию и переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

«Как раз я знаю, что они подробно обсуждали в том числе и вопросы промышленной кооперации. Мы также с моим коллегой Адылбеком Алешовичем (глава кабмина КР Адылбек Касымалиев) должны встретиться в ближайшее время, должны пригласить его на Алтай на нашу конференцию природоохранную, а потом собирались с официальным визитом посетить вашу замечательную республику», — сказал российский премьер.

Он поблагодарил КР за участие в выставке и пожелал успехов организаторам экспозиции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335636/
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