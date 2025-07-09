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Власть

Генпрокуратуре отказали в даче согласия на привлечение судей к ответственности

Генеральной прокуратуре отказали в даче согласия на привлечение трех судей к ответственности. Решение принято Советом судей по итогам состоявшегося заседания.

Отмечается, что, заслушав доклады и обсудив заключение дисциплинарной комиссии, принято решение отказать в удовлетворении представления Генпрокуратуры о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности судьи Первомайского районного суда Мирана Шерматова. Уточняется, что к нему применили дисциплинарное взыскание.

Также отказано в удовлетворении представления надзорного органа о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности бывшего судьи Баткенского районного суда И.Т. (его пока не удалось идентифицировать) и судьи Лейлекского районного суда Салтанат Есенкуловой.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335588/
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