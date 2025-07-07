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Власть

Президент Садыр Жапаров с ответным государственным визитом посетит Таджикистан

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 8-9 июля с ответным государственным визитом посетит Таджикистан. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента КР Сагынбек Абдумуталип.

«В рамках государственного визита запланированы двусторонние переговоры с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, а также встречи со спикерами двух палат парламента и премьер-министром страны.

Ожидается принятие совместного заявления глав государств Кыргызстана и Таджикистана, а также подписание ряда двусторонних документов.

Кроме того, в рамках визита пройдут кыргызско-таджикский экономический и инвестиционный форум, а также концерт «Вечная дружба» с участием деятелей искусства двух стран», — отметил Сагынбек Абдумуталип.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335395/
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