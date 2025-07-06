Армения заявила о желании вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства иностранных дел страны.

«Разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ, Республика Армения выразила желание стать членом ШОС», — говорится в сообщении.

Отметим, что 27 июня в рамках визита в Китай глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился с генеральным секретарем ШОС Нурланом Ермекбаевым. В ведомстве сообщили, что собеседники обсудили вопросы сотрудничества с ШОС, выразив обоюдное удовлетворение установившимся активным диалогом и уже зафиксированными в статусе страны-партнера результатами.

Летом 2024 года сообщалось, что Армения, Азербайджан, Бангладеш, Камбоджа и Шри-Ланка подали в ШОС запрос на получение статуса страны-наблюдателя.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация государств Азиатского региона по вопросам экономического сотрудничества и безопасности, противодействия экстремизму и терроризму. Была основана 15 июня 2001 года на встрече глав государств в китайском городе Шанхае.

Некоторые цели ШОС:

укрепление взаимного доверия и добрососедства между странами-участницами;

содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях;

совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе;

продвижение к созданию нового международного политического и экономического порядка.

В состав ШОС в настоящее время входят Россия, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Индия, Пакистан, Иран и Буларусь.