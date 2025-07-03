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Власть

Садыр Жапаров посетил школу, построенную Кыргызстаном в дар Азербайджану

Садыр Жапаров и президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня, 3 июля, приняли участие в церемонии открытия средней школы имени «Айкөл Манас» в селе Хыдырлы Агдамского района. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Школа, построенная в дар Азербайджану от имени народа Кыргызстана, рассчитана на 528 мест. Строительство объекта, начатое в марте прошлого года, завершено в полном объеме. Учебное заведение возведено на 2,7 гектара земли.

Современное здание включает три учебных блока, спортивный и актовый залы, столовую, библиотеку, лаборатории по физике, химии и биологии, два компьютерных класса, а также все необходимые учебные и административные помещения. На прилегающей территории обустроены футбольное и волейбольные поля, зоны отдыха и инфраструктура для внеклассных мероприятий.

Перед началом торжественного мероприятия президенты ознакомились с ходом восстановительных работ в селе Хыдырлы, посетили новые дома, построенные для двух тысяч переселенцев, и лично вручили ключи новым жильцам.

Ильхам Алиев выразил искреннюю благодарность Садыру Жапарову и всему кыргызскому народу за поддержку восстановления Карабаха. Он подчеркнул, что инициатива строительства школы принадлежала лично президенту Кыргызстана и теперь это учебное заведение стало прочным символом братства между двумя странами.

В свою очередь Садыр Жапаров отметил, что открытие школы имени Манаса — событие исторического значения. Это укрепит духовные узы и еще больше углубит стратегическое партнерство между Кыргызстаном и Азербайджаном.

Глава государства подчеркнул, что школа «Айкөл Манас» в Агдамском районе и школа имени Гейдара Алиева в Бишкеке являются символами дружбы, взаимного уважения и мостами согласия между двумя братскими народами.

В завершение жители Хыдырлы выразили глубокую благодарность президенту и народу Кыргызстана за проявленную солидарность, братскую поддержку и бесценную помощь в строительстве школы, которая станет важной частью их будущего.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335120/
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