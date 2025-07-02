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Власть

Камчыбек Ташиев возмутился темпом строительства ипотечных домов в Нарыне

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев возмутился темпом строительства ипотечных домов в Нарыне. Видео с собрания с участием местных чиновников опубликовал телеканал «Регион».

Глава спецслужб поинтересовался, когда начали возводить жилые объекты в области.

Министр строительства Нурдан Орунтаев ответил, что работы со стороны ГИК начали в 2024 году.

«В 2023-м начались. Не знаете что ли об этом? В прошлом году в ноябре приезжал. Тогда были первый и второй этажи. Сейчас построили третий и четвертый. То есть за шесть-семь месяцев строится только один этаж. Это что такое? Такими темпами мы девятиэтажный дом еще семь-восемь лет будем строить. Так?» — заявил Камчыбек Ташиев.

Глава Минстроя ответил, что проблема в отсутствии бетона.

Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев добавил, что вопрос бетонного завода решен. «Как только лаборатория даст сертификат соответствия, в течение трех месяцев работы завершатся», — отметил он.

Камчыбек Ташиев сказал, что в таком случае до октября люди должны заселиться в свои квартиры.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334923/
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