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Власть

Фото дня. Мэр Оша в рыболовной шляпе поручил освободить берега Увамского канала

Мэр Оша Женишбек Токторбаев вместе с руководителями соответствующих учреждений и предприятий посетил муниципальное территориальное управление «Курманджан Датка» и осмотрел берег канала Увам. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Градоначальник поручил демонтировать жилые дома и другие постройки, возведенные в охранной зоне канала, и освободить берег. Городскому управлению архитектуры и строительства поручено установить соответствующие знаки и уточнить зоны сноса.

В мэрии отметили, что, согласно закону, водоохранная зона каналов должна составлять 30 метров с каждой стороны. Однако эти требования не соблюдаются, и на берегу незаконно возводятся различные постройки, а также перекрывается канал.

В муниципалитете обещают все привести в порядок.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334834/
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