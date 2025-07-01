Фото дня. Мэр Оша в рыболовной шляпе поручил освободить берега Увамского канала

Мэр Оша Женишбек Токторбаев вместе с руководителями соответствующих учреждений и предприятий посетил муниципальное территориальное управление «Курманджан Датка» и осмотрел берег канала Увам. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Градоначальник поручил демонтировать жилые дома и другие постройки, возведенные в охранной зоне канала, и освободить берег. Городскому управлению архитектуры и строительства поручено установить соответствующие знаки и уточнить зоны сноса.

В мэрии отметили, что, согласно закону, водоохранная зона каналов должна составлять 30 метров с каждой стороны. Однако эти требования не соблюдаются, и на берегу незаконно возводятся различные постройки, а также перекрывается канал.

В муниципалитете обещают все привести в порядок.